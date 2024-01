Ungarn legt eine Italienerin in Ketten

Die Bilder ihrer gefesselten und angeketteten Landsfrau haben in Italien einen Aufschrei der Empörung ausgelöst, zumal schon zuvor Details über ihre unmenschlichen Haftbedingungen publik geworden waren. Seit ihrer Verhaftung vor knapp einem Jahr befindet sich die Linksaktivistin in Isolationshaft. Ihre Eltern durften sie erst nach sieben Monaten ein erstes Mal besuchen. In einem Brief berichtete die Gefangene von ihrer nur drei Quadratmeter grossen Zelle, in der es von Bettwanzen, Mäusen und Kakerlaken wimmle. Des Weiteren würden ihr keine Tampons oder Binden zur Verfügung gestellt. Sie müsse sich während der Menstruationsblutung jeweils mit Watte behelfen. Auch die Verpflegung spotte jeder Beschreibung.