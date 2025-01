Nintendo zeigt Ausblick auf neue Spielekonsole Switch 2

Nintendo wird am 2. April Details zur nächsten Generation seiner Spielekonsole Switch bekanntgeben, die in diesem Jahr auf den Markt kommen soll. Zunächst veröffentlichte der japanische Spielekonzern nur ein gut zwei Minuten langes Video, in dem die Switch 2 zu sehen war.

Die nächste Switch ist von grosser Bedeutung für Nintendo - und auch die gesamte Spielebranche. Nintendos Zukunft hängt stark davon ab, ob die Kunden die Switch 2 annehmen.

Demnach behält Nintendo das Konzept bei, dass die Konsole sowohl unterwegs als auch zuhause am Fernseher benutzt werden kann. Die Steuer-Controller werden künftig aber von Magneten an dem Display in der Mitte gehalten, statt wie bisher reingeschoben zu werden. Auch deutete das Video an, dass es mit der neuen Konsole auch die erste neue Ausgabe des Erfolgsspiels «Mario-Kart» nach mehr als zehn Jahren geben könnte.

Sinkende Gewinne

Von der 2017 erschienenen Switch wurden mehr als 146 Millionen Geräte in verschiedenen Modifikationen verkauft. Inzwischen sinkt der Absatz aber - und damit auch die Gewinne der Traditionsfirma. Nach bisherigen Informationen soll die zweite Generation unter anderem ein grösseres Display bekommen und am Fernseher eine höhere Auflösung für schärfere Bilder unterstützen.

Aber auch branchenweit ist die Switch 2 ein Test dafür, wie ansprechend Konsolen noch für Verbraucher sind. In den vergangenen Jahren wurden Streaming-Dienste populärer, bei denen die Games auf Servern im Netz laufen und auf Geräte der Nutzer nur übertragen werden.

Dafür braucht man keine spezielle Konsole mehr. Hardcore-Gamer hingegen setzen auf hochgerüstete PCs. Nintendo setzt aber nach wie vor darauf, vollwertige Games mit seinen Figuren wie Super Mario nur auf hauseigenen Konsolen spielen zu lassen.