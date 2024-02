Panisches Suchen ade: In 5 Schritten zur «Kapselgarderobe»

Jede Kapselgarderobe beginnt mit dem Ausmisten. Damit das leichter gelingt, räumt man am besten den ganzen Kleiderschrank aus. Alles, was nicht mehr gefällt, passt oder kaputt ist, wird aussortiert. Kleidungsstücke, zu denen man häufig greift, dürfen bleiben. Denn «wichtig ist, dass man sich in der Kleidung wohlfühlt», sagt Charlotte Schüler, Autorin des Buchs «Mein nachhaltiger Kleiderschrank».