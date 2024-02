Ums Eck bei Giorgia Meloni

Die italienische Premierministerin Giorgia Meloni ist Römerin, sie wuchs im Stadtkreis Roma VIII auf. Als sie noch in der Opposition war, ätzte die Postfaschistin mitunter gegen Roma: «Du bist ein armer italienischer Rom oder Sinto? Du stellst dich wie alle anderen in der Schlange für Sozialwohnungen an.» Oder: «Die Zahl der Roma, die in ­Häuser einbrechen, ist höher als die der Italiener. Und da werden die Leute wütend.»