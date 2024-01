In der Neapolitaner Apple Developer Academy

Neapel, das war Wut und Scham und die ewige Opferhaltung «Vittimismo». Neapolitaner galten als faul und kriminell, liessen 1980 die Veruntreuung der internationalen Erdbebenhilfe durch Camorra und Politik geschehen, von der Kehrichtfrage zu schweigen. Nun aber das: In Neapel schiessen Start-ups aus dem Boden, Jahr für Jahr werden 400 Software-Entwickler ausgebildet, die Zahl der Übernachtungen hat sich laut NZZ in den letzten fünf Jahren verfünffacht und auch die Motorrad-Schiessereien junger Mafiosi in den Quartieri Spagnoli sind aus der Mode.