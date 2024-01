Ein bisschen Frieden

Pyla, in der von der UNO kon­trollierten Pufferzone gelegen, ist so circa das einzige Dorf ­Zyperns, dessen Bevölkerung trotz Bürgerkrieg, Massenvertreibung und türkischer ­Invasion von 1974 geblieben ist – bis heute leben 850 griechische und 487 türkische Zyprer friedlich zusammen. Am 18. August 2023 schien es auch hier loszugehen: Als die türkische Seite den unrechtmässigen Bau einer Umgehungsstrasse vorantrieb, bezahlten das drei einschreitende UNFICYP-Friedenssoldaten mit einem Spital­aufenthalt.