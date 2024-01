Warum Wladimir Putin über Toiletten spricht

Wladimir Putin sitzt da und spielt mit seinem Kugelschreiber. Der russische Präsident, der vor bald zwei Jahren seine Panzer und Flugzeuge in die Ukraine schickte, um das Nachbarland unter den Worthülsen von «Entnazifizierung» und «Demilitarisierung» zu zerstören und Millionen von Menschen Häuser, Leben und Gewissheiten zu nehmen, sitzt in dieser Woche öffentlichkeitswirksam vor den Leitern russischer Kommunalverwaltungen und kann es einmal mehr nicht fassen, wie das Leben in «manchen europäischen Ländern» so funktioniere.