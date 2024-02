US-Regierung plant im Nahen Osten weitere Angriffe

Die amerikanischen Vergeltungsschläge für die drei toten Soldaten des Drohnenangriffs auf einen US-Stützpunkt in Jordanien wirken nicht nur inszeniert – sie sind es auch. Über Tage hatte das Weisse Haus angekündigt, dass die Supermacht «zu einem Zeitpunkt unserer Wahl» militärisch darauf reagieren werde. Dieser Zeitpunkt war am Freitag gekommen. Als die Militärmaschine mit den Särgen William Rivers, Kennedy Sanders und Breonna Moffetts in der Dover Air Force Base in Delaware landete, stiegen in Texas B-1B-Langstreckenbomber auf.