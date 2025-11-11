Alcaraz gewinnt auch das zweite Gruppenspiel

Carlos Alcaraz ist an den ATP Finals in Turin mit zwei Siegen gut auf Halbfinal-Kurs. Der Weltranglisten-Erste setzt sich gegen den Amerikaner Taylor Fritz mit 6:7 (2:7), 7:5, 6:3 durch.

Das Duell der beiden Sieger vom ersten Spieltag der Gruppe Jimmy Connors war erst nach 2:48 Stunden mit dem vierten Matchball von Alcaraz entschieden. Dass sich der Spanier vorzeitig für den Halbfinal qualifizierte, verhinderte Lorenzo Musetti, der sich mit dem 7:5, 3:6, 7:5 gegen Alex de Minaur im Rennen um die Halbfinal-Plätze hielt.

Zum Abschluss der Vorrunde dieser Gruppe am Donnerstag trifft Fritz auf De Minaur und Alcaraz auf Musetti. Mit einem dritten Sieg beim mit 15 Millionen Dollar dotierten Saisonfinale hätte der Spanier nicht nur die Halbfinal-Qualifikation auf jeden Fall auf sicher, sondern auch die Weltranglistenführung zum Jahresende. Theoretische Chancen auf die Halbfinals haben noch alle vier Spieler.