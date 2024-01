Lässt Trump sich noch stoppen?

Siegestrunken kletterte Donald Trump noch in der Wahlnacht an Bord seiner Boeing 757, um Richtung New York zu jetten. Nicht ohne zuvor seine mit jeweils mehr als 30 Punkten abgehängten Verfolger Ron DeSantis und Nikki Haley zu verhöhnen. «Ich gratuliere Nikki und Ron dazu, dass sie eine schöne Zeit miteinander haben», lästerte Trump vor seinen Anhängern in Des Moines.