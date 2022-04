Wer wird «Bündner Schütz des Jahres»?

Das sind die Nominierten – Elite:

Norbert Caviezel

Sein grösster Erfolg feierte Norbert Caviezel (Chur) am Eidgenössischen Schützenfest in Luzern. In der Kategorie Gewehr 57/03 sicherte er sich mit seiner Treffsicherheit den Sieg und wurde damit Schützenkönig. Der 40-jährige Schütze belegte Rang 1 im Final der besten acht Teilnehmer. An der Bündner Meisterschaft Gewehr 300 Meter belegte er Rang drei im Liegendmatch Ordonnanzgewehr Kategorie D. Mit der Gruppe Tomils qualifizierte sich Caviezel für den nationalen Final der Schweizer Gruppenmeisterschaft 2021.

Elmar Fallet

Der Münstertaler Pistolenschütze gehört seit Jahren zu den besten Pistolenschützen der Schweiz. Treffsicher war Fallet in der Kategorie Pistole 50 Meter am Eidgenössischen Schützenfest in Luzern. Der Spitzenschütze wurde Vizeschützenkönig und holte nach der Silbermedaille im Ständematch wiederum einen Podestplatz am nationalen Anlass in der Zentralschweiz. Der ehemalige Schweizermeister überzeugte im letzten Jahr aber auch an der Bündner Meisterschaft und im Match-Cup.

Carl Frischknecht

Im Bereich Matchschiessen gehört Carl Frischknecht zu einer der stärksten Stützen in der Matchgruppe Gewehr 300 Meter. In der Schiesssaison überzeugte der Tomilser mit hervorragenden Resultaten. Frischknecht belegte auch im Königsausstich der besten acht den 6. Rang am Eidgenössischen Schützenfest in Luzern. Ausserdem holte Frischknecht 2021 mit der Gruppe Rothenbrunnen zum zweiten Mal den Schweizermeister-Titel am Schweizer Final der CH-Gruppenmeisterschaft in der Kategorie D.

Das sind die Nominierten – Nachwuchs:

Enrica Caluori

In den Kategorien Gewehr 50 und 10 Meter gehört Enrica Caluori (Rhäzüns) zur Aufsteigerin des Jahres 2021. Sie wurde an den Bündner Meisterschaften Gewehr 50 Meter Doppel-Bündner-Meisterin und feierte damit ihren grössten Erfolg. Caluori ist auch seit vier Jahren Mitglied des Nachwuchskaders des Bündner Schiesssportverbands. Sie stammt aus einer Familie welche für den Schiesssport lebt und ist auch eine Cousine von der Spitzenschützin Valentina Caluori.

Chris Wolf

Seit Jahren ist Chris Wolf, der 10- und 50-Meter-Gewehrschütze aus Trun, ein sicherer Wert für den Nachwuchs des Bündner Schiesssportverbands. Auf nationaler Ebene feierte er an der SM 2020 in der 10-Meter-Juniorenkonkurrenz den fantastischen 2. Rang und holte auch im Mixed Wettkampf mit der Vereinskollegin Annina Tomaschett die Silbermedaille. An den letztjährigen Bündner Meisterschaften Gewehr 50 Meter belegte der Junior Rang vier im Liegendwettkampf und in der Kategorie Dreistellungmatch. Aktuell absolviert der Spitzenschütze die Rekrutenschule.

Tim Wolf

Der im Jahr 2001 geborene Prättigauer Pistolenschütze ist ein grosses Talent, und in seiner jungen Karriere konnte er auch schon recht viele Erfolge feiern. Mit der Pistole war er mehrmals treffsicher an den Schweizer Junioren-Meisterschaften 10 Meter, jedoch auch auf die anderen Distanzen. Wolf war im letzten Jahr Bündner Meister mit der Pistole im Programm B und im Programm C belegte der aus Conters stammende Pistolenschütze Rang drei. Er ist auch Mitglied der Matchgruppe des Bündner Schiesssportverbands.