Rehkitzrettung Graubünden: So werden die Kitze vor dem sicheren Tod gerettet

Ehrenamtlich früh unterwegs

Im Kanton Graubünden konnten im Frühjahr 2022 552 neugeborene Rehe gefunden vor dem möglichen Mähtod gerettet werden, wie das Amt für Jagd und Fischerei in einer Mitteilung schreibt. Das sei alles dank den knapp über 200 Pilotinnen und Piloten, die im letzten Jahr mit Wärmebildkameras ausgerüsteten Drohnen zum Wohle der Rehkitze unterwegs waren. Die Helferinnen und Helfer, meist angehörig einer Jägersektion, machen das in ihrer Freizeit. So auch die Drohnenpiloten und Helfenden der Jägersektion Gürgaletsch.

Teil dieses Teams sind auch Marco Altstätter, Beat Caspar und Marcel Keller, die auch in diesem Frühjahr stets frühmorgens ihre Drohnen in die Luft lassen, bevor die Felder von der Sonne erwärmt werden und somit die Konturen der Kitze im Wärmebild nicht mehr erkennbar sind. Sobald ein Kitz entdeckt wird, kommt ein Helfer ihm nahe und legt vorsichtig eine Kiste über das Kitz. Der Fundort wird mit einer auffälligen orangen Flagge markiert, um ihn gut sichtbar zu machen. Der Bauer, der über den Fund informiert wird und noch am selben Tag das Feld mähen wird, kann die Flagge bereits aus der Ferne erkennen. Das gerettete Rehkitz wird anschliessend so schnell wie möglich in die Freiheit entlassen. Oft wartet die Rehgeiss bereits am Waldrand auf ihr Junges.

Wie die Arbeit der Freiwilligen von der Sektion Gürgaletsch bei Churwalden aussieht, welch Rolle der Kanton hier spielt und wie schnell es auf einmal gehen kann, seht ihr im obigen Video.