Risse und feuchte Stellen im Eis: Dritter Renntag am White Turf abgesagt

Es ist warm. Ungewöhnlich warm. Ja, zu warm. Zumindest für das White Turf in St. Moritz. Der dritte und letzte Renntag vom Sonntag wird abgesagt. Das geben die Veranstalter am Freitagmittag bekannt. Bei der Bahnbegehung und einem Drohnenflug wurden diverse Risse und feuchte Stellen im Eis entdeckt. «Es ist deshalb nicht möglich, eine renntaugliche Bahn zu garantieren», steht in einer Medienmitteilung. «Das führt dazu, dass die Sicherheit von Pferden, Reiterinnen und Fahrer nicht gewährleistet werden kann.» Schon beim zweiten Renntag vor knapp einer Woche machten die hohen Temperaturen beim White Turf zu schaffen. Die Tribüne musste geschlossen werden, um den Druck auf das Eis zu verhindern.

Was geschieht nun mit den gekauften Tickets? Diese werden zurückerstattet. Der See ist zudem weiter offen – zahlreiche Events finden trotzdem statt. Die Pferde aber bleiben im Stall.