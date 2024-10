Er nahm als Athlet zwei mal an Olympia teil: Dieser Bündner wird neuer Nordisch-Direktor von Swiss-Ski

Jürg Capol wird Nordisch-Direktor von Swiss-Ski. Und folgt damit auf Guri Knotten. Der 59-jährige Churer wird seine neue Funktion am 1. April antreten – nach der Biathlon-WM in Lantsch/Lenz. Seit dem Frühjahr 2022 amtet der ehemalige Weltcup-Langläufer als CEO des Grossevents. Er ist für die Planung und operative Umsetzung der Welttitelkämpfe verantwortlich. Und tat dies bereits im Zuge der Biathlon-Europameisterschaften 2023 und des ersten Schweizer Biathlon-Weltcups im vergangenen Dezember in der Roland Arena.

Capol ist ein profunder Kenner des Schneesports. Als Aktiver nahm er zwei Mal an Olympischen Spielen teil, hinzu kommen drei Weltmeisterschaften. Während zwei Jahrzehnten war er später in verschiedenen Funktionen für den Internationalen Ski- und Snowboardverband FIS tätig, unter anderem als Langlauf-Renndirektor. Zusammen mit dem Norweger Vegard Ulvang initiierte er vor zwei Jahrzehnten zudem die Tour de Ski im Rahmen des Langlauf-Weltcups.

«Der nordische Skisport begleitet mich seit Jahrzehnten in verschiedenen Funktionen. Deshalb freue ich mich sehr, auch nach der Zeit meines Engagements für die Biathlon-Heim-WM in einer verantwortungsvollen Position für die Schweizer Nordischen tätig sein zu dürfen», lässt sich Capol in einer Mitteilung zitieren. Walter Reusser, CEO Sport von Swiss-Ski, sagt: «Wir sehen Jürg Capol als perfekte Besetzung an der Spitze der Nordisch-Direktion unseres Verbandes. Er kennt den Schneesport aus verschiedenen Blickwinkeln wie kaum ein anderer.»

Als Nordisch-Direktor verantwortet Capol in Zukunft die Sportarten Langlauf, Skispringen, Nordische Kombination und Biathlon.