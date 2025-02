Die Bündner Langläuferinnen und Langläufer legen sich beim kantonalen Langlauftag ins Zeug

von Anita Fuchs

Für die Kategorien ab U12 zählten die Ergebnisse zum Raiffeisen Nordic Cup des Bündner Skiverbandes. Die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen absolvierten in der klassischen Technik zwischen 1,6 und 7,4 Kilometern. Die schnellsten Zeiten auf den längsten Distanzen erreichten Tabea Prétat (Bernina Pontresina) und Jon Andri Guler (U20/Sarsura Zernez).

Rege Beteiligung in den Staffelrennen

Auf grosses Interesse stiess der anschliessende Staffellauf in der freien Technik. 14 Trios starteten in der Kategorie U30, fast doppelt so viele (27) in der Kategorie U44. Massgebend für die Kategorienzugehörigkeit war die Kategoriensumme der einzelnen Staffelmitglieder. Mindestens eine Person musste weiblich sein. Die schnellsten Zeiten realisierten die Maloja Ladys (Selina Krüger/Fabiana Krüger/Amanda Krüger) respektive Lischana 1 (Gianluca Florinett/Elin Guntern/Jon Nesa). Zweit genanntes Team gewann in der Kategorie U44 unangefochten mit fast eineinhalb Minuten Vorsprung. Dahinter entwickelte sich ein spannender Kampf um den zweiten Platz, welchen Ils draguns da Macun (Maura Ana Rauch/Nicola Eichholzer/Gianna Eichholzer) mit der Reserve von gerade einmal fünf Zehntelsekunden auf Davos 5 (Elin Huber/Flurin Heimo/Janina Schlatter) für sich entschieden.

Bei bedecktem Himmel, aber nicht sehr kalten Temperaturen beteiligten sich am Bündner Langlauftag auf gut präparierten Loipen auch Langläuferinnen und Langläufer – zum Beispiel aus dem Val Müstair –, die ansonsten keine Rennen im Rahmen des Raiffeisen Nordic Cup absolvieren. Dieser erfährt seine Fortsetzung am 16. Februar mit dem Zernezer Volkslanglauf. Ihren Abschluss findet die kantonale Serie mit den Bündner Meisterschaften am darauffolgenden Wochenende in Zuoz.

Auszug aus den Ranglisten

Einzelstart

Mädchen/Damen

U8: 1. Selina Krüger (Maloja) 8:42,0.

U10: 1. Lia Panatti (Bernina Pontresina) 7:25,5.

U12: 1. Mailin Bundi (Davos) 9:54,5. 2. Andrina Niederer (Klosters) 17,4 zurück. 3. Elin Huber (Davos) 17,6.

U14: 1. Rosa Weizenegger (Davos) 11:36,2. 2. Fiona Huber (Davos) 10,5. 3. Chiara Bässler (Rätia Chur) 27,9.

U16: 1. Gianna Eichholzer (Sarsura Zernez) 11:23,5. 2. Maura Ana Rauch (Sarsura Zernez) 16,1. 3. Alice Cortesi (Trais Fluors Celerina) 20,5.

U20: 1. Tabea Prétat (Bernina Pontresina) 24:37,8.

Knaben/Herren

U8: 1. Laurin Elvedi (Castrisch) 7:16,1.

U10: 1. Jon Daniele Domke (Piz Ot Samedan) 6:41,2.

U12: 1. Marco Spadin (Trun) 8:21,0. 2. Nico Bässler (Rätia Chur) 52,1. 3. Gianluca Florinett (Lischana Scuol) 1:26,7.

U14: 1. Dario Spadin (Trun) 10:25,1. 2. Valerio Marti (Piz Ot Samedan) 1:12,8. 3. Mauro Bässler (Rätia Chur) 2:03,5.

U16: 1. Andrin Marti (Piz Ot Samedan) 17:59,1. 2. Jon Nesa (Lischana Scuol) 8,9. 3. Flurin Heimo (Davos) 18,9.

U18: 1. Corsin Ehrler (Rätia Chur) 20:46,0.

U20: 1. Jon Andri Guler (Sarsura Zernez) 20:20,6. 2. Aronne Beti (Bernina Pontresina) 2:08,2.

Mixed-Staffel

U30: 1. Maloja Ladys (Selina Krüger/Fabiana Krüger/Amanda Krüger) 16:16.

U44: 1. Lischana 1 (Gianluca Florinett/Elin Guntern/Jon Nesa) 34:02. 2. Ils draguns da Macun (Maura Ana Rauch/Nicola Eichholzer/Gianna Eichholzer) 1:29,00 zurück. 3. Davos 5 (Elin Huber/Flurin Heimo/Janina Schlatter) 1:29,50.

Gesamtwertung Raiffeisen Nordic Cup

Mädchen/Damen

U12: 1. Andrina Niederer 230. 2. Mailin Bundi 180. 3. Armanda Krüger (Maloja) 170.

U14: 1. Rosa Weizenegger 240. 2. Chiara Bässler 225. 3. Fiona Huber 220.

U16: 1. Gianna Eichholzer 580. 2. Alice Cortesi 395. 3. Maura Ana Rauch 320.

U18: 1. Neva Spitale (Bernina Pontresina) 160. 2. Nina Sofia Matossi (Alpina St. Moritz) 150. 3. Nina Cantieni (Piz Ot Samedan), Chiara Fröhlich (Bual Lantsch) und Anna Lena Dolf (Selvaclub Sagogn) je 100.

U20: 1. Selina Faller (Piz Ot Samedan) 180. 2. Maëline Triponez (Davos) und Tabea Prétat je 100.

Knaben/Herren

U12: 1. Gianluca Florinett 210. 2. Marco Spadin 200. 3. Curdin Reiner (Rätia Chur) 152.

U14: 1. Dario Spadin 300. 2. Valerio Marti 250. 3. Maurin Joris Flury (Davos) 160.

U16: 1. Andrin Marti 440. 2. Jon Nesa 360. 3. Gianin Juon (Rätia Chur) 310.

U18: 1. Jonas Bärfuss (Piz Ot Samedan) 200. 2. Corsin Ehrler 19. 3. Pablo Baselgia (Bual Lantsch) 160.

U20: 1. Jon Andri Guler 340. 2. Nesa Marchet (Lischana Scuol) 300. 3. Arone Beti 120.

Klubwertung

1. Davos 247. 2. Rätia Chur 189. 3. Bernina Pontresina 174. 4. Lischana Scuol 145. 5. Piz Ot Samedan 135. 6. Bual Lantsch und Sarsura Zernez je 109.