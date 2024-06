Action auf dem St. Moritzer- und Silvaplanersee: Wassersportliehaber kommen auf ihre Kosten

Freestyle und Downwinder: Actionreiches Wochenendprogramm

Für die letzten zwei Tage am Samstag und Sonntag ist viel Freestyle-Action geplant. Zum einen messen sich Kitefoiler, Wingfoiler und Windsurffoiler in einem «Best of Three»-Format. Zum anderen sind die Schweizer Meisterschaften geplant, bei denen einheimische Fahrer um den Titel des Schweizer Wingfoiling-Freestyle-Meisters kämpfen. Und schliesslich gibt es eine ganz neue Idee: ein Downwind-Foil-Rennen auf dem See. Wie der Veranstalter schreibt, sollen bei diesem Wettkampf Stand-Up-Paddler (SUP) mit speziell entwickelten Foilboards gegeneinander antreten. (sas)