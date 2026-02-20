«Auf meine Pizza gehört...» - so tickt unser Skicross-Duo neben der Piste
Talina Gantenbein und Alex Fiva kämpfen um Edelmetall im Skicross. Wir haben das Bündner Duo mit Fragen rund ums Gastgeberland Italien konfrontiert. Ferrari oder Vespa? Und: Wie stehts ums Italienisch?
20.02.26 - 11:00 Uhr
Regionalsport
Roman Michel ist Leiter Sport. Er arbeitet als Sportreporter und -moderator bei TV Südostschweiz. Weiter schreibt er für die gemeinsame Sportredaktion der Zeitung Südostschweiz und suedostschweiz.ch. Roman Michel studierte Journalismus und Organisationskommunikation und arbeitet seit 2017 für die Medienfamilie Südostschweiz. Mehr Infos
Regionalsport
