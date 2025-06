Start in Graubünden: Fussball-Nati verkündet EM-Kader mit Schnitzeljagd

Das gabs noch nie. Statt im Rahmen einer trockenen Medienkonferenz wird das Kader für die Heim-EM der Frauen (ab dem 2. Juli) mit einer Schnitzeljagd durch die Schweiz bekannt gegeben. «The Chase», wie der Schweizerische Fussballverband die Kaderbekanntgabe-Aktion genannt hat, findet über vier Tage statt. Der Startschuss fällt am Freitag um 14 Uhr. Dann werden auf dem offiziellen Instagram-Account des Frauen-Nationalteams die Hinweise zu den ersten Verstecken veröffentlicht. So viel sei verraten: Am ersten Tag der Challenge werden die Namen der Spielerinnen in den Regionen Bern und Zürich sowie im Kanton Graubünden enthüllt.