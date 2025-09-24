Pinsel statt Stock, Farbe statt Schlittschuhe: Chur-Legende Marc Haueter ist jetzt Maler
Marc Haueter führte den EHC Chur lange als Captain an, stand später beim Kantonsrivalen Arosa an der Bande. Wir haben den 53-Jährigen im «neuen» Leben besucht. Auf der Baustelle.
Marc Haueter führte den EHC Chur lange als Captain an, stand später beim Kantonsrivalen Arosa an der Bande. Wir haben den 53-Jährigen im «neuen» Leben besucht. Auf der Baustelle.
24.09.25 - 16:17 Uhr
Regionalsport
Roman Michel ist Leiter Sport. Er arbeitet als Sportreporter und -moderator bei TV Südostschweiz. Weiter schreibt er für die gemeinsame Sportredaktion der Zeitung Südostschweiz und suedostschweiz.ch. Roman Michel studierte Journalismus und Organisationskommunikation und arbeitet seit 2017 für die Medienfamilie Südostschweiz. Mehr Infos
Könnte euch auch interessieren
Regionalsport
Wir bitten um euer Verständnis, dass der Zugang zu den Kommentaren unseren Abonnenten vorbehalten ist. Registriere dich und erhalte Zugriff auf mehr Artikel oder erhalte unlimitierter Zugang zu allen Inhalten, indem du dich für eines unserer digitalen Abos entscheidest.
Bereits Abonnent? Dann schnell einloggen.