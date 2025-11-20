Treffen in der Heimat: An diesem Ort tankt Andri Ragettli Energie für seinen Olympiatraum
Er reist um die Welt, jagt Podestplätze und Rekorde. Doch zu Hause ist Andri Ragettli immer gern. Hier tankt er Energie für eine Saison, in der er sich den letzten Traum erfüllen will: die Olympiamedaille.
Gian-Andrin Meiler ist seit August 2024 in der Sportredaktion von TV Südostschweiz und Moderator von Rondo Sport. Neben der Arbeit im Sportbereich, treibt er auch selber sehr gerne Sport. Hauptsächlich Unihockey, wo er bei Chur Unihockey engagiert ist, aber auch andere Sportarten aller Art faszinieren ihn sehr und bringen ihm Abwechslung und Freude. Mehr Infos
