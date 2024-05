512 Läuferinnen und Läufer: Zweiter «Städtlilauf a Glion» verzeichnet Teilnehmerrekord

Der zweite «Städtlilauf a Glion» hat zahlreiche Läuferinnen und Läufer sowie Besuchende in die Altstadt von Ilanz/Glion gelockt. 512 Anmeldungen konnten die Organisatoren verzeichnen. Im vergangenen Jahr waren es noch 470. Auf dem Programm standen in diesem Jahr fünf verschiedene Wettkämpfe, heisst es in einer Mitteilung. Eröffnet wurde der Städtlilauf von der neugeschaffenen Kategorie «Walking». Die Walker absolvierten fünf Meilen, also 8,34 Kilometer, auf einer aussichtsreichen Strecke.

Danach kämpften Athletinnen und Athleten mit einer Beeinträchtigung in der Kategorie «for all» um den Sieg. Bei den Kinder-und Schülerkategorien rannten die jungen Nachwuchstalente je nach Alter bis zu vier Runden an der tosenden Zuschauermenge im Festzelt und am Streckenrand vorbei.

Der Wettkampf mit der höchsten Teilnehmerzahl war der Volkslauf. Rund 220 Sportlerinnen und Sportler waren auf der Ilanzer Runde unterwegs. Die Strecke betrug 3,3 Kilometer und führte auf unterschiedlichen Terrains quer durch Ilanz und die historische Altstadt. Die Läuferinnen und Läufer konnten wählen, ob sie zwei oder vier Runden, also vier oder acht Meilen, laufen.