So nah seid ihr sonst nirgends: Wir begleiten die Frauen von Piranha Chur an den Cupfinal nach Bern

Anpfiff in Bern ist um 16 Uhr. Wir legen schon sechs Stunden früher los. Die «Südostschweiz» begleitet die Churerinnen den ganzen Tag – vom Einsteigen in den Car morgens um 10 Uhr bis zur Schlusssirene und darüber hinaus im Wankdorfstadion. In unserem Online-Ticker liefern wir regelmässig exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Teams. Wie verbringen die Spielerinnen die Zeit im Bus? Was gibts zum Mittagessen? Wer sitzt in der Garderobe neben wem? Mit uns seid ihr so nah dran wie sonst nirgends.