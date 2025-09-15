×

Schwacher Bündner Start in die Unihockeysaison, wenigstens gelingt im Cup die Pflicht

Drei Spiele, null Punkte: Das ist die Ausbeute der drei Bündner Unihockeyteams, die in der höchsten Schweizer Liga engagiert sind. Krise? Nein – auch weil sie sich am Tag danach im Cup keinen Ausrutscher leisten.

Stefan
Salzmann
15.09.25 - 15:00 Uhr
Regionalsport
Stellvertretend für den Bündner Unihockeystart: Dan Hartmann (Mitte) und Jamie Britt (rechts) von Alligator Malans laufen enttäuscht in Richtung Spielerbank.
Bild: Olivia Aebli-Item
