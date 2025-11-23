Aus der Traum: Für alle drei Bündner Unihockeyklubs ist das Cup-Abenteuer beendet
Alle fünf Unihockeypartien mit Bündner Beteiligung gehen am Wochenende verloren. Besonders bitter: Drei der fünf Spiele sind mit dem Ausscheiden im Cup-Viertelfinal verbunden. Nun gilt der Fokus der Liga.
Alle fünf Unihockeypartien mit Bündner Beteiligung gehen am Wochenende verloren. Besonders bitter: Drei der fünf Spiele sind mit dem Ausscheiden im Cup-Viertelfinal verbunden. Nun gilt der Fokus der Liga.
23.11.25 - 20:36 Uhr
Regionalsport
Abo-Inhalt
Neugierig, wie es weitergeht?
Angebot wählen und weiterlesen.
Könnte euch auch interessieren