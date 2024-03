Piranha schlägt sich gegen Zug wacker, Chur steht nach Auftaktniederlage noch näher am Abgrund

Doch weil danach nur noch der Qualifikationssieger der Nationalliga B trifft, müssen die Churer gar froh sein, dass sie mit dem Mute der Verzweiflung zwei Sekunden vor Schluss noch den zwischenzeitlichen 3:3-Ausgleich durch Manuel Rieder bewerkstelligen können. Aber auch dieser mentale Boost verhilft den Churern nicht zum Sieg. Nach 140 Sekunden in der Verlängerung trifft ein Eino Pesu zu Fribourgs 4:3-Sieg. Nun ist am Samstag in dieser Best-of-7-Serie eine Bündner Reaktion gefordert, ehe es mit Spiel 3 am Ostermontag wiederum in Fribourg weitergeht.

Floorball Fribourg - Chur Unihockey 4:3 n.V. (0:1, 1:1, 2:1, 1:0)

Ste. Croix, Fribourg. 607 Zuschauer. SR Etter/Mutzner.

Tore: 17. N. Brunold (C. Reich) 0:1. 27. M. Östholm (M. Rieder) 0:2. 36. J. Föhr (Eigentor) 1:2. 46. Y. Ryser (L. Lommano) 2:2. 52. M. Dietrich (E. Pesu) 3:2. 60. M. Rieder (M. Östholm) 3:3. 63. E. Pesu (B. Zurich) 4:3.

Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Floorball Fribourg. keine Strafen.