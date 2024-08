Piranha im Supercup, Alligator und Chur im Direktduell: So sehen die ersten Härtetests aus

Gute Vorzeichen

Schon etwas ernster als für Chur Unihockey und Alligator Malans gilt es am Wochenende für Piranha Chur. Die Churerinnen nehmen in der Zürcher Saalsporthalle am Supercup teil, wo es um den ersten, wenn auch wenig beachteten Saisontitel geht. Wollen die Churerinnen ein Wort um diesen Titel mitreden, müssen sie am Samstag um 16.30 Uhr im Halbfinal Emmental Zollbrück bezwingen. Die Hauptprobe ist am vergangenen Wochenende bereits gelungen. Da konnten die Bündner Hauptstädterinnen in der Saisonvorbereitung den BEO-Cup gewinnen und zwar mit einem Finalsieg gegen die Emmentalerinnen.