Piranha Chur reagiert und Chur Unihockey hat einmal Glück und einmal Pech

Im Samstagsspiel vor eigenem Anhang beweisen die Churer viel Moral. Sie kämpfen sich nach einem 1:4-Rückstand zurück ins Spiel und können den Spielstand bis Ende des zweiten Drittels ausgleichen. Dabei zeichnet sich der Tessiner in Bündner Diensten, Nadir Monighetti, als Doppeltorschütze aus. Auch auf den neuerlichen Rückstand kann das Heimteam in der Person von Charlie Ekstrand Parastatidis kurz vor Schluss reagieren. Weil die Verlängerung torlos bleibt, muss das Penaltyschiessen entscheiden. In diesem wird Churs Goalie Christoph Reich mit vier gehaltenen Versuchen zum Helden.

Chur Unihockey – Waldkirch-St. Gallen 6:5 n.P. (1:3, 3:1, 1:1, 0:0)

Gewerbliche Berufsschule, Chur. 432 Zuschauer. SR Britschgi/Gasser.

Tore: 3. J. Bachmann (E. Haveri) 0:1. 4. G. Amato 1:1. 10. T. von Pritzbuer (P. Mariotti) 1:2. 19. P. Mariotti (T. von Pritzbuer) 1:3. 22. P. Mariotti (L. Holenstein) 1:4. 26. N. Monighetti 2:4. 34. N. Monighetti (S. Mani) 3:4. 38. C. Ekstrand Parastatidis (M. Östholm) 4:4. 48. J. Lund (Ro. Chiplunkar) 4:5. 57. C. Ekstrand Parastatidis 5:5.

Penaltyschiessen: L. Veltsmid verschiesst. P. Mariotti verschiesst. M. Östholm trifft 1:0. J. Lund trifft 1:1. T. Mettier trifft 2:1. Ro. Chiplunkar verschiesst. N. Brunold verschiesst. T. von Pritzbuer verschiesst. C. Söderberg verschiesst. E. Haveri verschiesst.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Chur Unihockey. 3mal 2 Minuten gegen Waldkirch-St. Gallen.