Malans gewinnt brisantes Derby - Piranha taucht gegen Kellerteam

Der Sieg für das Heimteam ist verdient. Zwar steht es nach 40 Minuten bloss 2:1 (der Malanser Topskorer Jamie Britt trifft doppelt), zu Beginn des Schlussabschnitts sorgt Malans aber für die Differenz. Und wie! Innerhalb von nicht einmal vier Minuten treffen die Herrschäftler dreifach. 5:1. Und als Churs Söderberg auf 2:5 verkürzt, hat Jäger mit dem 6:2 sofort die Antwort bereit. Früh setzt Chur danach alles auf eine Karte, stürmt ohne Torhüter und mit sechstem Feldspieler an – und verkürzt promt auf 4:6. Ehe erneut Jäger mit dem Treffer ins leere Tor für die Entscheidung sorgt.

Derbyemotionen kommen lange nicht auf. Erst im Schlussabschnitt gehts vor knapp 1000 Fans richtig zur Sache. Mit Hartmann und Buchli kassieren zwei Malanser in der Schlussphase noch eine Strafe. Was am Ende aber nicht spielentscheidend ist. Und nichts an der Regel ändert: Derby ist, wenn Malans am Ende gewinnt.