Geschäftsführer gefunden: Floorball Chur United geht mit einem Einheimischen in die Zukunft

Mathis war langjähriger Spieler von Davos Klosters in der Nationalliga B. Als aktiver Schiedsrichter kennt er den Unihockeysport aus verschiedenen Perspektiven. Als Turnierleiter der internationalen Tennisturniere in Klosters konnte er bereits seine Führungsqualitäten unter Beweis stellen. Weil Mathis an der Universität St. Gallen einen Master in Business Innovation abgeschlossen hat, glauben die Verantwortlichen, dass er die richtige Person ist, um Floorball Chur United strategisch weiterzuentwickeln.