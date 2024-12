Enge Duelle am Wochenende: Malans behält die Nerven, Chur Unihockey nicht

Nach der einmonatigen WM-Pause kommt es am Samstag für Alligator Malans gleich zu einem eminent wichtigen Spiel in St. Gallen. Gegen das mit vier Punkten abgeschlagene Schlusslicht sind drei Punkte Pflicht, das ist den Bündner Herrschäftlern während ihrer Reise in die Ostschweiz klar. Entsprechend fokussiert startet Alligator Malans ins Spiel. Schon in der dritten Minute bringt Andri Capatt den Gast auf Vorlage von Joshua Schnell in Führung. Obwohl kurz darauf der zwischenzeitliche Ausgleich fällt, lassen sich die Alligatoren nicht beirren und legen nach. Und zwar gleich doppelt. Zuerst ist es Captain Dan Hartmann auf Vorarbeit von Jamie Britt, danach Verteidiger Nico Obrecht, der auf Vorlage des Tschechen Martin Sindelar zur 3:1-Führung trifft.