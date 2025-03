Dank knappem Heimsieg gegen Zug: Piranha Chur meldet sich im Kampf ums Halbfinal zurück

Als Piranha Chur den Gast aus Zug am Samstagnachmittag in der Gewerblichen Berufsschule Chur empfängt, steht ihnen das Wasser bis zum Hals. Gleich zweimal haben die Churerinnen in der Play-off-Viertelfinalserie auswärts gegen die Zentralschweizerinnen mit einem Tor Unterschied verloren. Mit 0:3 wollen die Bündnerinnen bestimmt nicht in Rückstand geraten. In dieser Serie, die nach einer vierten Niederlage beendet wäre. Dass die Bündnerinnen nicht schon bald in die Ferien reisen wollen, machen sie von Beginn weg deutlich.