Chur steckt immer tiefer im Abstiegsstrudel, Alligator ärgert Favorit Zug nach Fehlstart

Chur Unihockey: Plötzlich hinten

Es sieht alles so gut aus für Chur Unihockey. Am Samstag, kurz nach 19 Uhr. 2:0 führen die Bündner im ersten Heimspiel der Play-out-Serie gegen St. Gallen. Nachdem man in der Vorwoche den wichtigen Auswärtssieg (7:6) geholt hatte. Chur hat die Partie und scheinbar auch die Serie im Griff. Doch am Sonntagabend sieht alles anders aus. Nicht nur, dass die Churer das Spiel am Samstag noch aus der Hand gaben (4:6). Am Sonntag folgte die zweite Niederlage: 2:3 nach Verlängerung. Chur liegt in der Serie mit 1:2 hinten. Doch von vorne: Am Samstag stehts nach der 2:0-Führung plötzlich 2:3. Kurz vor der zweiten Pause gelingt Castelberg im Powerplay immerhin herrlich das 3:3. Doch der Start in den Schlussabschnitt misslingt. St. Gallen zieht auf 5:3 davon, lässt sich auch durch den Churer Anschlusstreffer nicht beirren und siegt am Ende mit 6:4. Spektakulär ist die Niederlage am Sonntag: Chur liegt 0:1 hinten, später 1:2. Doch Stucki gelingt 41 Sekunden vor der Sirene im letzten Drittel der Ausgleich. Verlängerung. Mit besserem Ende für das Heimteam.