Chancenlose Malanser: Die Alligatoren gehen gegen Zug mit 2:9 unter

Es ist die bis anhin deutlichste Niederlage, die Alligator Malans in den diesjährigen Play-offs kassiert. Gleich mit 2:9 müssen sich die Bündner Herrschäftler im Viertelfinal vor eigenem Anhang in der Sporthalle Lust in Maienfeld von Zug geschlagen geben. Dabei ist der Start ins Spiel gar nicht so schlecht.