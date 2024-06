Bündner Unihockey: Seit 25 Jahren für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung im Einsatz

von Heinz Grass

Im Jahre 1999 gründeten Hansjörg und Patrick Hummel aus Malans unter der Herrschaft des Bürgerturnvereins Chur (BTV) mit dem Namen «Grischa Capricorns» für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung ein Bündner-Unihockeyteam. Sie trainierten von da an in der Turnhalle Stadtbaumgarten. Seit dieser Gründung vergingen nur wenige Monate, ehe das Team im Jahr 2000 in Airolo erstmals an den alle vier Jahre stattfindenden Winterspielen teilnehmen durfte. Bis jetzt kamen sieben weitere, grösstenteils erfolgreiche Teilnahmen an diesen SOSWI-Winterspielen dazu. Auch auf internationaler Bühne nahmen die Capricorns als erstes Schweizerteam überhaupt bei Wettkämpfen in Dänemark und Österreich teil.