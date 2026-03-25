HCD-Fans planen bereits Meisterparty: «Dann gebe ich Vollgas!»
Der HCD fliegt von Sieg zu Sieg – die Fans glauben an den Meistercoup. «Wenn wir es dieses Jahr nicht schaffen, haben wir vieles falsch gemacht.» Der eine oder andere schmiedet schon Pläne für die Meisterparty.
Der HCD fliegt von Sieg zu Sieg – die Fans glauben an den Meistercoup. «Wenn wir es dieses Jahr nicht schaffen, haben wir vieles falsch gemacht.» Der eine oder andere schmiedet schon Pläne für die Meisterparty.
25.03.26 - 16:30 Uhr
Regionalsport
Roman Michel ist Leiter Sport. Er arbeitet als Sportreporter und -moderator bei TV Südostschweiz. Weiter schreibt er für die gemeinsame Sportredaktion der Zeitung Südostschweiz und suedostschweiz.ch. Roman Michel studierte Journalismus und Organisationskommunikation und arbeitet seit 2017 für die Medienfamilie Südostschweiz. Mehr Infos
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