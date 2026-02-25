«Was gibt es schöneres als strahlende Kinderaugen»: In Lenzerheide kommen die Kids den Stars ganz nahe
Warum ist der Schweizer Eishockeymeister in Lenzerheide? Im Rahmen ihres Trainingslagers kam es zum Duell mit dem EV Zug. Das Resultat ist zweitrangig, die kleinen Fans stehen im Mittelpunkt.
Warum ist der Schweizer Eishockeymeister in Lenzerheide? Im Rahmen ihres Trainingslagers kam es zum Duell mit dem EV Zug. Das Resultat ist zweitrangig, die kleinen Fans stehen im Mittelpunkt.
25.02.26 - 14:00 Uhr
Regionalsport
Gian-Andrin Meiler ist seit August 2024 in der Sportredaktion von TV Südostschweiz und Moderator von Rondo Sport. Neben der Arbeit im Sportbereich, treibt er auch selber sehr gerne Sport. Hauptsächlich Unihockey, wo er bei Chur Unihockey engagiert ist, aber auch andere Sportarten aller Art faszinieren ihn sehr und bringen ihm Abwechslung und Freude. Mehr Infos
Könnte euch auch interessieren
Regionalsport
Wir bitten um euer Verständnis, dass der Zugang zu den Kommentaren unseren Abonnenten vorbehalten ist. Registriere dich und erhalte Zugriff auf mehr Artikel oder erhalte unlimitierter Zugang zu allen Inhalten, indem du dich für eines unserer digitalen Abos entscheidest.
Bereits Abonnent? Dann schnell einloggen.