Mehr als «nur» ein Rennen: So preist die Fachhochschule Graubünden ihren Trailrun in Lenzerheide an

Zum dritten Mal findet am Samstag der Trailrun der Fachhochschule Graubünden statt. Fünf verschiedene Strecken stehen den Athletinnen und Athleten in der Region Lenzerheide zur Verfügung.

Der Spass kommt nicht zu kurz: Diese Läuferin und dieser Läufer haben Zeit, um in die Kamera zu lächeln. Pressebild

Am Samstag ist es wieder soweit: Der Trailrun der Fachhochschule Graubünden geht in der Region Lenzerheide in die nächste Runde und findet bereits zum dritten Mal statt. Der Veranstalter schreibt von einem Event, das mehr als «nur» ein Rennen ist. Es ist eine Einladung dazu, die Natur hautnah erleben zu können und sich sportlich herauszufordern. Die Veranstalter schreiben weiter, dass ihr Trailrun für jeden und jede gedacht ist. Egal ob erfahrener Läufer oder Neueinsteigerin: Für alle ist unter den fünf angebotenen Strecken etwas passendes dabei. Die fünf Läufe variieren zwischen 1,3 und 47 Kilometern Länge und weisen 42 bis 3350 Höhenmeter auf. Weiter bietet der Trailrun der Fachhochschule Graubünden die Möglichkeit, Teil einer dynamischen und unterstützenden Laufgemeinschaft zu werden. Eine der Strecken ermöglicht gar Läuferinnen und Läufern mit Beeinträchtigung sowie Kindern die Teilnahme.

