Beim Madrisa Trail Klosters wird einiges neu und alles grösser

Trails mit bis zu 90 Prozent purem Trailanteil und die spektakuläre Landschaft rund um Klosters bieten allen Teilnehmenden aber auch den Zuschauerinnen und Zuschauern ein Lauferlebnis. Dazu trägt auch der T11 über 11 Kilometer und 400 Höhenmeter bei. Dieser Lauf ist neu im Programm, «führt über den wunderschönen Gadäwäg und bietet eine Genussstation beim Hennägadä», wie der organisierende Verein Runningsports mitteilt.

Ein weiteres Highlight biete der neue Start- und Zielbereich direkt beim Bahnhof Klosters Platz, wo am Samstag eine Expo und verschiedene Verpflegungsstände das Publikum und die ins Ziel kommenden Läuferinnen und Läufer begrüsse. Für das Vergnügen der Kinder wird mit einer Hüpfburg gesorgt.

Action schon am Freitagabend

Mit zwei neuen Strecken – zu den bewährten T24 und T54 kommt neben der Kurzdistanz T11 auch die Mitteldistanz T33 dazu – wird die Anzahl der Teilnehmer beinahe verdoppelt. Rund 600 bis 700 Läuferinnen und Läufer werden erwartet, darunter Marie-Luise Mühlhuber, die für das deutsche Team an der Trailrunning-Weltmeisterschaft 2023 lief. Auch dabei ist Kathrin Götz, die den Madrisa Trail Klosters im Jahr 2020 gewann.

Zu den Favoriten beim T11 zählt Patrick Perreten. Der Prättigauer ist als Mitglied im Nationalkader für Skitouren-Rennen erfolgreich im Weltcup unterwegs, und er ist offizieller Ambassador der Destination Davos Klosters.

Der T11 wird am Freitag ausgetragen. Der Start auf dem Bahnhofplatz Klosters erfolgt um 18.10 Uhr. Die Schnellsten werden um 18.45 Uhr im Ziel erwarten. Am Samstag wird dann der Reihe nach zum T54 (5.30 Uhr), T33 (7.10 Uhr) und T24 (9.10 Uhr) gestartet. So werden die Läuferinnen und Läufer ab etwa 11 Uhr im Ziel erwartet. Nachmeldungen sind vor Ort möglich.