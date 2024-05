Mit Gold zurück in der Churer Heimat: Gerashchenko-Zwillinge triumphieren am Schulsporttag

Polina und Uliana Gerashchenko sorgten am Schulsporttag in Bellinzona und Tenero für eine Bündner Erfolgsmeldung. Die ukrainischen Zwillinge, die seit 2022 in Chur leben, die Kantonsschule besuchen und dem Tischtennisklub Chur angehören, waren in ihrer Sportart die Besten. Im Doppelwettbewerb setzten sich die beiden 16-Jährigen mit Siegen über Baselstadt im Halbfinal und über Neuenburg im Final durch. Zuvor hatten sie überlegene Erfolge gegen die Teams Zürich I und II sowie gegen die Vertretung aus dem Tessin feiern können. Damit kehren die Zwillinge mit der Goldmedaille zurück nach Graubünden.