Wieder Schweizer Meisterinnen im Tennis: Bonaduzer Frauen verteidigen den NLA-Titel souverän

Für den TC Bonaduz ist es der zweite Meistertitel der Klubgeschichte und der Schlusspunkt einer äusserst erfolgreichen Interclubsaison. Nebst dem Meistertitel der NLA-Frauen konnten drei weitere Teams den Aufstieg in die nächsthöhere Liga schaffen. So wird der TC Bonaduz in der kommenden Saison beispielsweise zum ersten Mal mit einem Männerteam in der Nationalliga C auflaufen (Kategorie 55+). Dem aufstrebenden Juniorenteam gelang bei den Männern zudem erstmals der Aufstieg in die 2. Liga. Zu guter Letzt schafften die Männer 35+ den erneuten Aufstieg in die 1. Liga. Es kann also eine sehr erfolgreiche Interclub-Schlussbilanz gezogen werden. (sas)