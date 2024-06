Trotz Satz- und Breakrückstand: Waltert übersteht die erste Qualifikationshürde in Wimbledon

Zu Beginn sieht es nicht nach einem erfolgreichen Auftaktspiel für Simona Waltert aus. In der ersten von drei Qualifikationsrunden für das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon muss die 23-jährige Churerin am Anfang gehörig unten durch. Sie verliert den ersten Satz mit 2:6 gegen die US-Amerikanerin Clervie Ngounoue, die Nummer 384 der Welt. Nach nur einer knappen halben Stunde steht Waltert bereits einen Satz vor dem Ausscheiden.