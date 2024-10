Platzierung in Weltrangliste: Präsidentin von Graubünden Tennis glaubt an baldige Rückkehr der Schweiz in die Top 100

Die Schweiz ist erstmals seit 46 Jahren nicht mehr in den Top 100 der Tennis-Weltrangliste vertreten. Hat die Schweiz bei der Nachwuchsförderung geschlafen und wie sieht die Zukunft aus? Graubünden Tennis nimmt Stellung.

Ruetsch Menzi

Regionalsport

In der Tennis-Weltrangliste ist seit diesem Herbst keine Schweizerin oder kein Schweizer mehr in den Top 100 zu finden. Damit ist eine 46-jährige Ära zu Ende gegangen. Die Präsidentin von Graubünden Tennis, Maria Laura Eldahuk ordnet ein, nennt Probleme und blickt in die Zukunft. Die Antworten gibt es im Audio-Beitrag oben zu hören. Ruetsch Menzi arbeitet hauptsächlich als Sportredaktor und Redaktor für Radio Südostschweiz. Dazu schreibt er in unregelmässigen Abständen auch Artikel für Zeitung und Online. Bevor Ruëtsch Menzi 2024 zu Somedia kam, war er bei verschiedenen Medienunternehmen im Unterland tätig. Mehr Infos Merken Like 0 Dislike 0 Teilen E-Mail WhatsApp Link

Könnte euch auch interessieren

Mehr zu Regionalsport MEHR

Regionalsport