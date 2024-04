Dank Churer Tennis-Ass: Gewinnt Tickets für den Billie Jean King Cup

Es ist ein historischer Triumph: Im November 2022 gewinnt die Schweiz den prestigeträchtigen Billie Jean King Cup, den Nachfolge-Wettbewerb des Fed Cup. Zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte des Welttennis. Mittendrin: Die Churerin Simona Waltert. Am Ende des Finalturniers darf die Bündnerin zusammen mit ihren Teamkolleginnen die «Salatschüssel» in die Höhe stemmen.

Nun will sich das Schweizer Team um Simona Waltert erneut für die Finals im Herbst qualifizieren. Nötig dafür: ein Sieg am Wochenende gegen die Polinnen. Gespielt wird in Biel im Leistungszenrum von Swiss Tennis. Die ersten beiden Einzel stehen am Freitag auf dem Programm. Gefolgt von den Einzelpartien 3 und 4 sowie dem Doppel am Samstag.