Zu schnell und zu trickreich: US-Boys vermiesen den Davosern den Spengler-Cup-Auftakt

Das Spiel

Achtung, fertig, los. Was man sich als Heimfan gerne vom HC Davos bei dessen ersten Spengler-Cup-Auftritt wünschen würde, kommt vom Gast: den US Collegiate Selects. Ein hochtalentierter, zusammengewürfelter Haufen an Studierenden, die am Vortag dem Team Canada noch knapp 2:3 unterlegen waren. Bereits in der dritten Minute muss HCD-Torhüter Sandro Aeschlimann ein erstes Mal hinter sich greifen. Im hohen Slot wird der US-Amerikaner Quinn Finley von hinter dem Tor angespielt. Er bringt seine Farben in Führung.

Die Davoser Reaktion auf den frühen Gegentreffer? Sie bleibt aus. Immer wieder hat der HCD mit dem schnellen Umschaltspiel der US-Amerikaner Mühe. Im SRF-Interview wird HCD-Verteidiger Lukas Frick nach dem ersten Drittel sagen: «Sie haben brutal schnelle Flügel. Wir müssen schauen, dass wir dieses wilde Hin und Her abstellen können.» Denn genau dies geschieht auch im weiteren Verlauf des Startabschnitts. Zwar haben auch die Landwassertaler die eine oder andere Gelegenheit, mit 15 zu 11 Abschlüssen haben die US-Amerikaner in diesem offensiv geprägten Spiel aber mehr von den ersten 20 Minuten.