Der HCD rehabilitiert sich und fährt den Prestigesieg ein, verpasst aber den Gruppensieg

Das Spiel

Der Klassiker zwischen dem HC Davos und dem Team Canada startet intensiv. In den ersten drei Minuten bekommen die HCD-Spieler die kanadische Härte deutlich zu spüren. Auch weil das Heimteam sich in Unterzahl wehren muss, müssen die Davoser zu Beginn ein wenig unten durch. Danach verteilen sich die Spielanteile relativ ausgeglichen auf beide Teams. Immer öfter rücken die beiden Torhüter – Kanadas James Reimer und der Bündner Luca Hollenstein – in den Fokus. Mit teils starken Paraden bringen sie die gegnerischen Stürmer zur Verzweiflung.

Als alles bereits mit einem 0:0 rechnet, schlägt der HC Davos doch noch zu. Nach einem Abschluss von der blauen Linie durch Klas Dahlbeck neben das Tor, bringt Simon Ryfors den Puck nochmals vor das Tor. Fast schon liegend kann Filip Zadina zum 1:0 treffen. Die Matchuhr zeigt noch 3,7 Sekunden an. Ein perfektes Ende des Startdrittels aus Sicht des Gastgebers.