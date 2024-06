Highline-WM in Flims/Laax: Spektakel in schwindelerregender Höhe

Ramun Tomaschett (24) geht ab und zu in die Luft – nicht aus Wut, sondern aus Lebenslust. Der Zimmermann aus Cumbel in Graubünden ist einer der weltbesten Slackliner, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Er ist schon über Highlines balanciert, die mehr als einen Kilometer lang waren. Aber Tomaschett ist vor allem richtig schnell. In der Disziplin Speed Highline könnte er Weltmeister werden.

Die Konkurrenz aber ist stark. Matheus Vidal aus Brasilien ist die Ikone des Speed-Wettkampfs. Weitere WM-Rookies wie Michael Torrealba aus Venezuela und Jef Cox aus Belgien sind ebenfalls schnell unterwegs. Dank der Highline-WM hat Torrealba die Möglichkeit, Südamerika zum ersten Mal zu verlassen.