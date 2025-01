Überraschung vor Laax Open: Olympiasieger Podladtchikov gibt in Graubünden sein Comeback

Vor fünf Jahren ging in Laax eine grosse Snowboard-Karriere zu Ende. Nach zahlreichen Verletzungen und im fortgeschrittenen Sportleralter trat Iouri Podladtchikov vom Spitzensport zurück. Im eindrücklichen Palmares des russisch-schweizerischen Doppelbürgers stehen unter anderem eine Olympiagoldmedaille, drei WM-Medaillen (Gold 2012 und 2013) sowie mehrere Podestplätze an den prestigeträchtigen X-Games.

Nun kündigt Podladtchikov überraschend sein Comeback an. «Ich verspüre immer noch unglaublich viel Lust und Freude», so der mittlerweile 36-Jährige in einer Mitteilung von Swiss-Ski. Nächste Woche wird Podladtchikov ausgerechnet an den Laax Open wieder auf dem Brett stehen. «Ich habe zuletzt so viel Zeit im Schnee verbracht wie zu meinen besten Zeiten», so der Zürcher. Zwar fehle ihm ein gewichtiger Teil der Sommervorbereitung, «aber auf dem Brett fühle ich mich super».

Podladtchikov schaut aber bereits weiter in die Zukunft. Sein grosses Ziel: die Olympischen Spiele 2026.