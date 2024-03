Mit starken Bündner Athleten: Schweizermeisterschaften finden in Disentis statt

Am Wochenende finden in Disentis die Schweizer Meisterschaften im Skialpinismus statt. In den Disziplinen Vertical und Individual wird dabei um die Medaillen gekämpft. Der Wettkampf wird im Rahmen der Rennserie des SAC Swiss SkiMo Cups ausgetragen. Die Rennen in Disentis sind die einzigen deutschschweizer Rennen der Serie. Alle übrigens Wettkämpfe finden in der Westschweiz statt.

Ein Heimspiel wird der Anlass für die Bündner Fraktion um Arno Lietha, Patrick Perreten und Andri Kaufmann, welche aktuell Mitglied des Nationalkaders sind. Ein gern gesehener Athlet ist auch Nico Dalcolmo aus Davos vom SkiMo Team GR. Die Wettkämpfe in Disentis sind aber auch offen für alle Volksläuferinnen und -läufer. Zudem werden die Niederlänger ihre Landesmeisterschaften in Graubünden durchführen.

Das Vertical-Rennen vom Samstag (Start 9 Uhr) führt von der Talstation der Bergbahnen Disentis 676 Höhenmeter hinauf nach Caischavedra. Das Individual vom Sonntag (Start 8 Uhr) ist eine Rundschleife ab Caischavedra. Die Athletinnen und Athleten überwinden dabei 1640 Höhenmeter und 14,3 Kilometer. Übrigens: 2019 war Disentis letztmals Austragungsort eines Weltcuprennens.