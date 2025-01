Riesenslalom, «Touch and Go», Ziellandung: So funktioniert die Kombi-Veranstaltung in Klosters

Zeitlich dürfte das spektakuläre «Touch and Go» ab 12.15 Uhr am Winterwanderweg Gadäweg verfolgt werden können. Der Start der Gleitschirme ab Gotschna ist zwischen 12 und 13.30 Uhr angesetzt. Je nach Wind wird am Startplatz Nord oder Süd losgelegt.

Als Highlight gilt aus den vergangenen Jahren die Ziellandung am Landeplatz Gotschna sowie die Acro-Show ab 14 Uhr mit spektakulären Manövern der Pilotinnen und Piloten. Am Landeplatz Klosters – auf Höhe des Doggiloch-Sees, der zu Fuss in sieben Minuten von der Gotschnabahn erreicht werden kann, werden Zuschauerinnen und Zuschauer kulinarisch versorgt. Sollte das Wetter am Samstag nicht mitspielen, gilt der Sonntag als Ausweichtermin.