Freud und Leid aus Bündner Sicht in Italien: Gantenbein wird Zweite, Fiva undankbarer Vierter

Von Beginn weg liegt Gantenbein im Final auf Platz 2. Vor diesem Rennen hat sie in dieser Saison noch keinen Podestplatz erreicht und sagte deshalb beim Sprintrennen in Arosa: «Es wäre praktisch, wenn ich auch in der Qualifikation mal besser fahren würde.» Gesagt, getan. In der Qualifikation in Italien ist niemand schneller als die 26-Jährige. Im Final muss sie sich nur der Deutschen Daniela Maier geschlagen geben. Dritte wird die Französin Marielle Berger Sabbatel. Es ist der siebte Podestplatz auf Weltcupstufe für Gantenbein und mit Rang 2 ihr Karriere-Bestresultat. Auf den ersten Sieg wartet sie aber noch immer.